"Carolina Herrera" zīmola radošais direktors Vess Gordons neslēpj, ka kolekcija tapa, iedvesmojoties no Netflix seriāla "The Empress", kas vēsta par Austroungārijas imperatori Elizabeti jeb Sisī. "Šī ir viena no mūsu greznākajām kolekcijām," vērtē dizainers.