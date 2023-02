Levits: Eiropas pilsoņiem ir jārūpējas ne tikai par savu valsti, bet arī par visu ES

Viņš uzsvēra, ka ir vajadzīga kopīga izpratne par Eiropas vēsturi, kur būtu vieta arī katras Eiropas nācijas vēsturiskajai pieredzei. Tāpat, pēc prezidenta paustā, nepieciešams konsolidēt un veidot kopēju skatupunktu, no kura būtu redzama visa Eiropa - no ziemeļiem līdz dienvidiem, no austrumiem līdz rietumiem, no kura būtu redzama visa pasaule un Eiropas vieta tajā, lai skaidrāk varētu definēt, ko Eiropa vēlas sasniegt globāli.