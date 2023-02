FOTO ⟩ Jelgavā videonovērošanas kamerās fiksē šoferus, kuri ignorē sarkano gaismu luksoforā

Pēc Ceļu satiksmes likuma, par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja signālam, vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, piemēro naudas sodu velosipēda vai elektroskrejriteņa vadītājam triju naudas soda vienību apmērā, kas ir 15 eiro, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no sešām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām, kas ir no 30 līdz 140 eiro. Bet par braukšanu attiecīgajā virzienā, ja luksofora papildsekcijā nav iedegts zaļās bultas signāls, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no sešām līdz vienpadsmit naudas soda vienībām (no 20 līdz 55 eiro). Jāpiebilst, ka 2022. gadā tieši par šo pārkāpumu naudas sods piemērots septiņiem transportlīdzekļu vadītājiem. Jāpiebilst, ka lēmuma spēkā stāšanās brīdī par administratīvā soda piemērošanu, kad tas kļuvis neapstrīdams, pārkāpējs saņem arī četrus soda punktus.