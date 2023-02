EP priekšsēdētāja Metsola: Ukraina ir Eiropa, Eiropa ir Ukraina

Mēs visi vēlamies mieru. Bet visvairāk to alkst ukraiņi. Eiropas idejas pašā pamatā ir miers.

Tieši tāpēc mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu. No tā ir atkarīgs, vai izdzīvos Ukrainas iedzīvotāji. No tā ir atkarīgs, vai izdzīvos Eiropa. No tā ir atkarīgs miers. Mēs solidarizējamies ar neskaitāmām ģimenēm, kuras šajā karā ir zaudējušas visu. Mēs atbalstām Ukrainas aizsardzības spēkus, kas cīnās par brīvību, demokrātiju un noteikumos balstītu pasaules kārtību. Mēs esam kopā ar tiem, kas cīnās par mums.