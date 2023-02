Meņģelsone: jaunajam vēža pacientu reģistram jāatslogo ārsti un slimnīcas

Viņa ir pārliecināta, ka, ņemot vērā sabiedrības novecošanos, onkoloģisko un citu slimību pieaugumu, palielinoties diagnostikas un ārstēšanās iespējām, kas palielina dzīves ilgumu, nākotnē ievērojami palielināsies to cilvēku skaits, kuriem būs nepieciešama šāda aprūpe. Tādēļ ir izstrādāts paliatīvās aprūpes ziņojums, kas paredz sadarbībā ar Labklājības ministriju (LM) radīt visaptverošu uz cilvēku centrētu paliatīvo aprūpi, kas neatkarīgi no tā, kur tu dzīvo, neatkarīgi no sociālekonomiskā stāvokļa, nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu un izmaksu ziņā pieejamu aprūpi.