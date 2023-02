VIDEO ⟩ "Man liekas, ka tā bija pašnāvība!" Aculiecinieki stāsta par traģisko avāriju Kauņā

Edgars, kurš dzīvo ciemā starp Kauņu un Jonavu, sacīja: "Tas varēju būt arī es, ja būtu braucis pa to pašu joslu." Vīrietis liktenīgajā vakarā brauca pa to pašu ceļu no Kauņas virzienā uz Jonavu. Arī Edgars ievēroja "Mercedes-Benz GL550", kurš pa nepareizo brauktuves pusi traucās lielā ātrumā.