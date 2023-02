TVNET dokumentālā filma ⟩ Starp debesīm un zemi

Piemēram, tad, kad tika uzstādīts Durbes ligzdas sensors, bija janvāra sākums, un es ligzdas kokā uzkāpu 11 naktī un nokāpu lejā 5 no rīta.

"Ar tiešsaistes kameru palīdzību mēs varam ļoti uzskatāmi redzēt to, kas notiek traucējumu gadījumā - kas notiek tad, ja nepareizā sezonā netālu no ligzdas tiek veikta kāda konkrēta saimnieciskā darbība vai ligzdas apkārtnē vienkārši uzturas cilvēki. Viens piemērs, ko jau esmu pieminējis, pavisam praktisks - tieši pateicoties tiešsaistes kameru sniegtajai informācijai, mēs savulaik pat panācām izmaiņas atbilstošajos noteikumos, kas šobrīd ļauj veidot lielākas buferzonas apkārt vairāku putnu sugu ligzdām. Tāpēc vien, ka pirms tam bija spēkā noteikumi, kas ļāva šīs buferzonas veidot neadekvāti mazas. Un, pateicoties kamerām, mēs panācām, ka šīs izmaiņas tiek ieviestas un šobrīd šīs buferzonas, piemēram, ap to pašu zivju ērgļa ligzdu, var veidot līdz 100 ha lielā platībā. Tas ir būtisks uzlabojums."