Pelnu diena - kas tā īsti ir un, kāpēc tiek ievērots gavēnis?

Daudzi kristieši gavēņa laikā atturas no gaļas vai saldumu ēšanas, tomēr mācītāji uzsver, ka galvenais nav automātiska atturēšanās no ēdiena. Lielā gavēņa filozofijas pamatā ir četrdesmit dienas, ko Jēzus pavadīja tuksnesī, turoties pretī Sātana kārdinājumam. Lielais gavēnis kristīgajā pasaulē nenozīmē tikai atteikšanos no ēdiena, bet gan atteikšanos no kārdinājuma, lai kas tas būtu - ēdiens, dzēriens, cigaretes, saldumi, izklaides, dzimumdzīve vai kas cits.