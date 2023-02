VM vērtē iespēju samazināt nodokļus recepšu zālēm

Kņigins atzīmēja, ka medikamentu tirdzniecības paplašināšana, piemēram, lielveikalos, ir atkarīga arī no ietekmes uz cilvēka veselību. Pēc viņa paustā, ar farmācijas nozari ir vairākas reizes diskutēts par aptieku tīkla paplašināšanu, proti, ka tam ir jābūt pieejamam un vai to varētu paplašināt ar citiem resursiem, taču tas varot būt bīstami cilvēku veselībai. Šādam vērtējumam piekrita arī Latvijas Ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece, norādot, ka Lielbritānijas un Vācijas veselības pratība ir pilnīgi atšķirīga no Latvijas iedzīvotāju. Piemēram, šajās valstīs slimnīcās zāļu blakusparādību dēļ nonāk ievērojami vairāk cilvēku nekā Latvijā, un tā, viņas vērtējumā, ir pozitīva atšķirība.