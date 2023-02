Muzeju padome cer stiprināt muzeju autonomiju pamatdarbības jautājumos

"To esmu paudis Venēcija biennāles sakarā, kad daļa sabiedrības pieprasīja no manis šādu reakciju. To esmu teicis arī, komentējot Daugavpils Rotko muzeja jaunākās izstādes gadījumā, to paužu arī Ogres muzeja gadījumā," pauda kultūras ministrs.