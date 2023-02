Video ⟩ Aiz priekškara: Krievija pret ASV

Tāpat Putins atklāti meloja par Krievijas ekonomiku. Viņš apgalvoja, ka pēc Rietumu sankciju ieviešanas Krievijas IKP samazinājies tikai par 2,1%, par to liecinot valsts statistikas aģentūras dati. Savukārt Starptautiskais Valūtas fonds prognozē 12% IKP kritumu gada beigās. "Tā ir taisnība, ka valdība krāpjas. Nav nejaušība, ka jaunākais skaitlis par ļoti pieticīgo Krievijas IKP kritumu parādījās tikai februāra beigās, lai gan tam bija jānāk daudz agrāk. Tas tika izstrādāts, lai parādītu šo ļoti pozitīvo skatījumu uz to, kas notiek Krievijas ekonomikā," "Euronews" norādījis starptautiskās domnīcas "Chatham House" Krievijas eksperts Nikolajs Petrovs. Jāteic, ka Putins un viņa iespaidā visi propagandisti gavilēja par to, cik labi sokas Krievijas ekonomikai un Rietumu sankcijas esot bezjēdzīgas.

Krievijas propagandisti krietni izņirgājās par ASV prezidenta Baidena vizīti Kijivā un Polijā. Baidens tika saukts par veco vīru, tika apšaubītas viņa prāta spējas. Tika rādīts sižets, kur tika apgalvots, ka Baidenam pierē ir puns, jo viņš, izkāpjot no lidmašīnas Kijivā, esot aizķēries un noripojis no trapa. Tāpat "kremlinu" ieskatā Putina runa esot bijusi tik spēcīga, ka Baidens savā uzrunā Polijā neesot bijis spējīgs atsaukties tās vēstījumam. Tikmēr NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts par to rakstīja: "Viena diena, divas diametrāli pretējas runas. Viena no tām ieies vēsturē. Otru varēs pievienot starptautiskā tribunāla materiāliem."