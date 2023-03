Video ⟩ Kariņš vizītē ar Šolcu: Atbalsta turpināšana Ukrainai ir katra eiropieša interesēs

"Atbalsta turpināšana Ukrainai ir katra eiropieša interesēs. Pretējā gadījumā, ja Krievijai izdotos panākt iecerēto Ukrainā, rastos jautājums, ko tas nozīmē visu pārējo Eiropas valstu drošībai? Tā būtu drūma pasaule. Mēs nedrīkstam to pieļaut," atzina Kariņš.

"Tādēļ mums ir jāsaglabā mūsu apņēmība. Es personīgi esmu pārliecināts, ka to ir iespējams izdarīt, ka Rietumi ir ārkārtīgi izturīgi. Autoritārie režīmi vienmēr par zemu novērtē demokrātiju spēku."

Kariņš uz to atbildēja: "Nē, par to mēs nebaidāmies, jo ne ASV, ne Vācijā, ne kur citur ES un NATO aliansē nekas par to neliecina. Atbalsts Ukrainai turpināsies.