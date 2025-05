Krievu hakeri uzlauzuši 10 000 interneta kameru, lai izspiegotu palīdzības sūtījumus Ukrainai

Grupas 26165, kas pazīstama arī kā hakeru grupējums, kurš darbojas ar nosaukumiem APT 28 un Fancy Bear, dalībnieki nosūtīja pikšķerēšanas e-pasta vēstules ar pornogrāfiju un viltotu oficiālu informāciju, lai iegūtu piekļuvi novērošanas sistēmām, kas sekoja kravu piegādēm Ukrainai no NATO valstīm.

Kopumā hakeriem izdevās piekļūt aptuveni 10 000 kameru, no kurām 80 procenti atradās Ukrainā, bet pārējās – valstīs, no kurām sūtījumi tika nosūtīti, to skaitā 10 procenti Rumānijā, 4 procenti Polijā, 2,8 procenti Ungārijā un 1,7 procenti Slovākijā.