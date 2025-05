PVD izvirza pieņēmumu, kas varētu būt vainojams plašajā saslimšanā jauniešu basketbola turnīrā

Jau ziņots, ka SPKC pēc starptautiskā jauniešu basketbola turnīra "Best Baltic Basketball League" starp turnīra dalībniekiem reģistrējis 81 saslimšanas gadījumu. Saslimšana konstatēta dalībniekiem no četru valstu komandām - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Gruzijas. SPKC par situāciju informēja arī atbilstošos veselības dienestus Lietuvā un Igaunijā, bet Gruzijai informācija nodota caur Pasaules Veselības organizāciju (PVO).

Jauniešu basketbola turnīrā "Best Baltic Basketball League", kas norisinājās no 9. līdz 11.maijam olimpiskā centra "Ventspils" Basketbola hallē, piedalījās 16 komandas ar aptuveni 200 dalībniekiem no dažādām valstīm.