Saseksas hercogus "izmet" no Frogmoras kotedžas. Princim Harijam vairs nav īpašumu dzimtenē

Frogmoras muiža, īpašums Vindzoras pils teritorijā Berkšīrā, bija dāvana karaliskajam pārim no mirušās karalienes Elizabetes II. Kotedžai ir bagāta un daudzveidīga vēsture. Karaliene Šarlote, karaļa Džordža III sieva, lika to uzcelt 1792. gadā, lai viņa un viņas meitas varētu tur patverties no galma. Tolaik bija modē bagātajiem būvēt lielas mājas, kas bija maskētas kā idilliskas lauku kotedžas. Tur dzīvojuši arī izdzīvojušie cara Nikolaja II radinieki pēc bēgšanas uz Lielbritāniju pēc Romanovu asiņainās slepkavības, ko boļševiki paveica 1918. gadā.