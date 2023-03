Piedzīvojumu meklētājs, kas palīdzēja Vilam Smitam pārvarēt bailes

Jaunajā “National Geographic” raidījumā “7 bīstamākās dienas” Fīlds metas piedzīvojumos kopā ar savu filmēšanas komandu. Pirmajā sērijā viņš dosies uz Gabonas lietus mežiem un šķērsos Āfrikas valsts krāčainās upes, kas mudž no krokodiliem un čūskām. No vietējiem iedzīvotājiem Dveins uzzinās par pazemes alu sistēmu, kas var palīdzēt ātrāk izkļūt no džungļiem, taču arī tur viņš sastaps jaunas briesmas un izaicinājumus.