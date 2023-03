“Zemestrīci izraisīja mākslīgi” jeb kā izplatās sazvērestības teorija?

“Spriežot pēc troļļu apokaliptiskiem uzbrukumiem zem maniem video par to, ka tā saucamās Zemestrīces Turcijā paņēmušas daudzas dzīvības un, iespējams, tie bija organizēti sprādzieni, notikumi nevis zemestrīces, saprotams, ka taisnību laikam pateicu.”

Citā ļoti populārā TikTok video dažas dienas pēc zemestrīces runā pērn mirušais Krievijas politiķis Vladimirs Žirinovskis. Klipā viņš redzams kādā televīzijas raidījumā, kur stāsta, ka zemestrīces un citas dabas katastrofas vajadzības gadījumā varot izraisīt cilvēks. Paraksts virs tā vēsta: “Viņam bija taisnība.” 9. februārī publicēto TikTok video redzējuši 2,5 miljoni lietotāju un 68 tūkstoši to atzīmējuši ar “patīk”. To Facebook publicējusi arī kāda lietotāja Latvijā. Klips parakstīts vārdiem: “Šim video ir 20 gadu. Viņš zināja nākotni. Viņš ne tikai visu šo runāja, viņš visu to zināja, bet viņu padarīja par ākstu.”