Vai Krievija ilgtermiņā varēs saglabāt savu ietekmi Centrālāzijā un Dienvidkaukāzā?

SAB skatījumā, daļa reģiona valstu joprojām centīsies stiprināt saites ar Rietumvalstīm, attālinoties no politiskās un ekonomiskās sadarbības ar Krieviju. Neraugoties uz to, Krievijai tuvā un vidējā termiņā daļēji izdosies stiprināt ekonomisko un politisko ietekmi Armēnijā un Centrālāzijas valstīs, saglabājot vadošas pozīcijas reģionā.

Krievijai pērn bija īpaši svarīgi gūt politisku un ekonomisku atbalstu no tās reģionālajiem partneriem. Daļēji tas īstenojās - valstis iesaistījās ekonomisko sankciju apiešanā, tomēr publisku politisko un it īpaši militāro atbalstu Krievija saņēma tikai no Baltkrievijas.