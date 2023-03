Margu atdalīšanās dēļ aizliedz izmantot daudzdzīvokļu mājas balkonus Jelgavā

Minētajā ēkā problēmas balkonu tehniskā stāvokļa dēļ ir bijušas jau pirms vairākiem gadiem, 2014.gadā atsevišķi balkoni atjaunoti, pauž pašvaldībā. JNĪP, mājas ikgadējās apskates laikā novērtējot pārējo balkonu tehnisko stāvokli, dzīvokļu īpašniekiem piedāvāja veikt mājas tehnisko apsekošanu, taču viņi šādu lēmumu nepieņēma. Savukārt 2020.gada maijā no ēkas 6. stāva balkona atdalījās tā margas. Lai pārliecinātos par ēkas drošību, pārvaldnieks organizēja pārējo balkonu tehnisko apsekošanu, konstatējot vairāku balkonu bojājumus. Pamatojoties uz apsekošanas atzinumu, 2022.gadā tika izstrādāts balkonu atjaunošanas projekts, bet līdz šim brīdim tā realizācija nav sākta. Daudzdzīvokļu mājā Loka maģistrālē 23 ir 108 dzīvokļi, 65 dzīvokļiem ir balkons.

JNĪP tehniskais direktors Oļegs Kukuts stāsta, ka šī Jelgavā nav vienīgā ēka, kuras balkoni ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Lielākoties visu padomju gados būvēto daudzdzīvokļu māju balkoniem un lodžijām nepieciešams remonts, jo to metāla un dzelzsbetona konstrukcijas laikapstākļu ietekmē korodē un izdrūp, līdz ar to zaudē nestspēju. Pēc JNĪP datiem, jau 2019.gadā remonts bija vajadzīgs vismaz piektajai daļai no visiem uzņēmuma apsaimniekoto namu balkoniem. "Visu mūsu apsaimniekošanā esošo māju dzīvokļu īpašniekiem esam piedāvājuši lemt par ēkas tehnisko apsekošanu, kas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem jāveic reizi desmit gados. Diemžēl lielākā daļa dzīvokļu īpašnieku tam nepiekrīt, jo tās ir papildu izmaksas. Taču jāsaprot, ka par savu īpašumu ir atbildīgi paši dzīvokļu īpašnieki - viņi ir tie, kuri lems, kas notiks ar māju," tā Kukuts.