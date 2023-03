Īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi uz Rīgas apvedceļa Baltezers-Saulkalne

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas (A3) posmā no Stalbes līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4) visā garumā un Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5) visā garumā.

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi Daugavpils šosejas (A6) posmā no Skrīveriem līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) posmā no Iecavas līdz Grenctālei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Apšupes krustojuma līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Ventspilij.