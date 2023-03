Video ⟩ "Es nomiršu šīs mašīnas dēļ! Var jūs apskaut, lūdzu?" Bēgšana no policijas Rīgā beidzas ar avāriju un asarām

Uzsākot sarunu ar agresīvo braucēju, policisti pamanīja, ka no automašīnas motora telpas sāk parādīties dūmi, bet mirkli vēlāk to pārņēma liesmas. Tikmēr policisti no 20 gadus vecā autovadītāja noskaidroja, ka viņš pie stūres sēdies bez tiesībām, proti, tās jau bija atņemtas par agresīvu braukšanu. Tāpat sarunas laikā jaunais vīrietis ar savu uzvedību radīja aizdomas, ka viņš varētu būt reibumā, tomēr sakarīgu skaidrojumu policija no viņa iegūt nevarēja, jo vadītājs, redzot liesmu pārņemto auto, izplūda asarās.