Gluzunova par krūšu palielināšanas operāciju: krūts bija tāda kā kantaina

Katram ir brīva vaļa ar savu ķermeni darīt to, ko viņš vēlas un uzskata par pareizu, un sievietei dzīvē pienāk brīdis, kad viņa, paskatoties spogulī, nejūtas apmierināta ar to, ko viņa redz, un varbūt tas ir tādēļ, ka viņa vēlas iet līdzi laikam, savukārt to, cik veiksmīgs vai neveiksmīgs ir rezultāts, viņa jūt pati, TV3 sarunu šovā “Zilonis studijā” saka dziedātāja, šova “X Faktors” uzvarētāja un influencere Elīna Gluzunova. Cilvēki, kuri plastisko operāciju rezultātu cenšas nomelnot, ir neapmierinātība ar sevi, piebilst dziedātāja.