Video ⟩ Latvija nepietiekami pārstrādā plastmasas atkritumus. Jau otro gadu jāmaksā 15 miljoni eiro no budžeta Eiropas Savienībai

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāja Ināra Šure saka: "Ražotāju nostāja ir, ka, bez šaubām, uzlikt kārtējo slogu ir apgrūtinājums, bet no otras puses mēs esam sociāli un ekoloģiski atbildīgi un saprotam, ka ir jāiet projām no nepārstrādātās plastmasas, ir jāiet uz pārstrādājamo. To vajadzētu darīt no 2025. gada, - lai ražotāji varētu sagatavoties, jo pāreja uz videi draudzīgāku iepakojumu tomēr aizņem investīcijas un laiku."