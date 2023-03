Video ⟩ Aiz priekškara: "Kremlini" apgalvo, ka Rietumi, tostarp arī Rīga, esot sodomijas perēklis

Propagandisti bez uzmanības neatstāja arī pilsoniskās sabiedrības protestus Gruzijā, stāstot, ka tie ir ASV inspirēti un vērsti uz to, lai nostiprinātu savu kundzību Kaukāzā. Netika aizmirsts arī piedraudēt, ka tas var beigties ar militārām darbībām Abhāzijā. Tāpat ideologi klāstīja, cik "smieklīgas" ir Rietumu "pasakas" par Ukrainas atbalstītāju grupu, kas uzspridzinājusi "Nord Stream" cauruļvadus Vācijā, jo visiem taču esot skaidrs, ka to noorganizēja ASV.

Rietumi ir LGBT ideoloģijas pārņemti un drīz tajos "normālu" cilvēku vairs nebūšot. To aizgūtnēm skandēja propagandas raidījumu dalībnieki, uzsverot, ka seksuālās "perversijas" svinot savu uzvaras gājienu. Vienlaikus pusvārdos tiek doti mājieni, ka teju visi Rietumu politiskie līderi ir slēpti geji. Tam par uzskatāmu piemēru šoreiz tika izraudzīts Rīgas mērs Mārtiņš Staķis, par kuru veidotā sižetā tika stāstīts, kā viņš tērpies "apspīlētās biksēs" un žaketē ar spīguļiem apmeklējis geju kluba atklāšanu Rīgā, tādējādi "iznākot no skapja". Patiesībā ikviens, kuram ir interese, var aplūkot publiski pieejamas fotogrāfijas no kvīru kopienas naktskluba "Skapis" atklāšanas, kur redzams, ka Staķis ir ģērbies nebūt ne "apspīlētās" biksēs, tāpat viņam mugurā ir nevis spīguļojoša, bet vienkrāsaina tumšas krāsas žakete. Taču tas netraucēja raidījuma "60 minūtes" vadītājai Olgai Skabejevai patosa pilnā balsī kliegt, ka tas ir uzskatāms pierādījums Eiropā valdošajai "sodomijai".