“Rīgā Krievu teātra vietā geju klubs” jeb ko spēj izgudrot Krievijas propaganda

Patiesībā Staķis klubā ne par kādām pilsētas jaunām prioritātēm nerunāja un neteica, ka Rīgā būs vairāk geju klubu. Patiesībai neatbilst arī apgalvojumi, ka Staķis vai kāds cits nolēmis slēgt Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri vai pārdēvēt Vāgnera ielu. “Rīgas mērs nekad nav aicinājis vai plānojis jebko tādu darīt un nekad nav par to runājis. Tie ir pilnīgi meli. Mums pat nav minējumu par to, kāda varētu būt šo melu izcelsme,” Re:Check informēja Staķa padomnieks Aleksis Zoldners. Arī Latvijas Kultūras ministrija noliedza jebkādus plānus to slēgt: “Mihaila Čehova Rīgas Krievu drāmas teātris ir viena no Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībām. Par tā slēgšanu vai likvidāciju nevar būt ne runas.” Arī Re:Check neatrada, ka Staķis vai kāda cita amatpersona būtu runājusi par teātra potenciālu slēgšanu un/vai Vāgnera ielas nosaukuma maiņu.