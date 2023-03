VIII pasaules diktātu latviešu valodā bez kļūdām uzrakstījušas tikai dāmas

VIII pasaules diktāts latviešu valodā norisinājās 15. oktobrī, un to rakstīja 1784 dalībnieki, tomēr 45 dalībnieku diktāti netika pieņemti labošanai, jo nebija pabeigti vai bija uzrakstīti bez diakritiskajām zīmēm. No 1739 pieņemtajiem darbiem 13 bija uzrakstīti bez kļūdām, savukārt 114 darbos kļūdu skaits bija minimāls – no vienas līdz trijām. Bet lielākais kļūdu skaits vienā darbā bija 260.