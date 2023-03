"Google Street View" atgriežas uz Latvijas ceļiem

Šopavasar uz Latvijas ceļiem atkal būs sastopamas "Google Street View" automašīnas. Sākot no 21. marta tās ceļos pa Latviju, turpmāko mēnešu laikā apmeklējot daudzas pilsētas un maršrutus visā valstī. No Rīgas līdz Krāslavai un no Liepājas līdz Alūksnei – šogad viedās automašīnas apceļos vairāk nekā 20 Latvijas pilsētas. Mērķis kā vienmēr ir atjaunināt pilsētu, ceļu un automaģistrāļu attēlus Google Maps lietotnē.