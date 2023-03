Trešdien Latvijā pieķerti astoņi dzērājšoferi, viens spēkrats tiks konfiscēts

No astoņiem vadītājiem, kuri pieķerti reibumā, tiks piedzīta automašīnas vērtība, savukārt vienam vadītājam spēkrats tiks konfiscēts.

Kopumā pagājušajā diennaktī reģistrēti 98 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši četri cilvēki, divi no tiem bija gājēji.

Turklāt tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, tad no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.