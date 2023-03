Auto nozare pēc 2035. gada. Cik reāla ir Latvijas pāreja uz elektroauto?

Lielāks atbalsts tiek sagaidīts no pašvaldībām

Šobrīd lielāks elektroauto lietotāju īpatsvars ir Rīgā un Pierīgā, kas, kā norāda eksperts, skaidrojams ar augstāku ienākumu līmeni un attīstītāku infrastruktūru. Turklāt pašlaik normatīvie akti paredz, ka jaunās publisko ēku autostāvvietās jābūt vismaz vienam publiskam elektromobiļu uzlādes punktam, kas savukārt veicinās uzlādes punktu attīstību reģionos. "Novērojam, ka arī lietotu elektroauto tirgus kļuvis plašāks, tādā veidā padarot elektroauto pieejamāku arī cilvēkiem ar zemākiem ienākumiem. Valsts domā par atbalsta mehānismiem un stimulējošāku nodokļu sistēmu, lai veicinātu pirktspēju, taču lielāka iesaiste un atbalsts tiek sagaidīts arī no pašvaldībām, aktīvāk risinot elektromobilitātes jautājumus,” uzsver F. Zajecs.

Elektromobiļiem lielākās remonta un apkopes izmaksas veido akumulatora remonts vai maiņa. Tāpat kā viedtālruņa baterija, arī elektroauto akumulatora kapacitāte ar laiku samazinās. Par to liecina biežāka nepieciešamība uzlādēt transportlīdzekli. Patlaban citviet Eiropā vecos akumulatorus atjauno un nodod otrreizējā tirgū, tādā veidā samazinot to nomaiņas izmaksas. Lai gan Latvijā pagaidām vēl lietotus akumulatorus neatjauno, kopumā paredzams, ka to cenas ar laiku kļūs zemākas, kā arī vietējie autoservisi spēs veikt akumulatoru remontdarbus.