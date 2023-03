Lietuvas Seims aicina starptautisko sabiedrību atzīt Krieviju par teroristisku valsti

To atbalstīja 114 Seima deputāti, bet neviens nebija pret un neatturējās.

"Vispirms mēs aicinām Eiropas Savienību un tās dalībvalstis kopīgi paplašināt ES tiesisko regulējumu terorismu atbalstošu un teroristiskus līdzekļus izmantojošu valstu atzīšanai, un mēs aicinām garantēt ES sankciju politikas ievērošanu, novēršot sankciju apiešanu," pauda viens no rezolūcijas ierosinātājiem Raimunds Lopata no valdošajā koalīcijā ietilpstošās Liberāļu savienības .

"Es piekrītu jūsu rezolūcijas tekstam, ka Lietuva aicina Eiropu tā rīkoties, bet varbūt Lietuvai vajadzētu kļūt par piemēru. Man nav saprotams, ka Krievijas gāze caur Lietuvas teritoriju joprojām plūst uz Kaļiņingradu. Lietuva par šo tranzītu saņem naudu, ņem naudu no teroristiskās Krievijas. Vācieši kaut kā ir atrisinājuši [gāzesvada] "Nord Stream" jautājumu. Kad Lietuva to atrisinās?" debatēs jautāja opozīcijas deputāts Artūrs Skardžus no Darba partijas.