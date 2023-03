Daudzi pilsoņi, izvēloties likumdevējus, ir bezatbildīgi, uzsver Represēto apvienība

LPRA akcentē, ka par "komunisma cēlājiem audzināti padomju pilsoņi" par saviem priekšstāvjiem izvēlas no sava vidus sev līdzīgos, par autoritātēm atzīst sev tīkamas viduvējības, pilnā mērā izmantojot iegūto vārda brīvību nozākāt ikvienu atšķirīgo un bez viltus pieņemot par patiesību demagoģiju, neatpazīstot valsts vadītāja autoritātes graušanu dažu cilvēku savtīgās interesēs.

"Ar to nācija, par kādu latvieši no zemnieku tautas pārtapa 19.gadsimta vidū, atšķiras no postpadomju pūļa, ka apzinās savas valsts ekskluzīvo vērtību, pilsoņa iespējas un pienākumu tās pārvaldīšanā, celšanā un aizstāvēšanā, kā mūsu vectēvi pirms 100 gadiem Brīvības cīņās, un izvēlas par saviem līderiem un likumdevējiem atšķirīgos, izcilākos, ar atbildību, godaprātu, zināšanām un labiem tikumiem apveltītos," norāda LPRA.