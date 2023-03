Homoseksualitāte nav slimība

“Galvaspilsētas galvenā amatpersona atklāti popularizē slimu, nelaimīgu cilvēciņu perverso dzīvesveidu, kā normālu un pieņemamu. Domāju, ka ar to JAU VISS IR PATEIKTS…”

Pirmie šo rokasgrāmatu izdevumi publicēti ap pagājušā gadsimta vidu un tajos homoseksualitāte bija pieskaitīta pie garīgajām kaitēm. Taču mūsdienu pētnieki (un daļa pētnieku ap pirmo izdevumu publicēšanas laiku) uzskata, ka šāda nostāja bija balstīta nevis uz zinātniski pamatotu izvērtējumu, bet tā laika sabiedrības uzskatiem un normām; it sevišķi tādēļ, ka agrāk pētījumu par šo tematu bijis maz. Gadu gaitā homoseksualitāte un tās ietekme uz indivīdu ir arvien vairāk pētīta un saprasta. Līdz ar to mainījies arī zinātniskās sabiedrības un veselības organizāciju viedoklis. Patlaban nevienā no starptautiski pielietotajām slimību sistemātikas rokasgrāmatām homoseksualitāte nav pieskaitīta pie slimībām. Tālāk rakstā apskatīsim, kā un kāpēc homoseksualitāte vairs nav APA un PVO rokasgramatās.