Speciālists: Bailes no zobārsta. Kā pārvarēt dentofobiju?

Paniskas bailes no zobu procedūrām ir sastopamas visu vecumu cilvēkiem. Uzreiz jāuzsver, ka bailes ir pavisam dabiska parādība. Tās var izpausties gan speciālista apmeklējuma laikā, gan no domas vien par gaidāmo vizīti. Nereti baiļu iespaidā var rasties vēlme pārlikt ieplānoto procedūru vai pilnībā izvairīties no speciālista konsultācijas, kas ilgtermiņā nozīmē lielākus bojājumus, sāpes un ārstniecības izmaksas.