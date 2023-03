Foto un video ⟩ Rīgas zoo piedzimis mišmi takinu mazulis

Mazuļa tēvs ir Zevs, kurš dzimis un audzis Rīgas Zoodārzā, taču māte Simona atceļojusi no “Zoo Brno” Čehijā. Mazais takins sāk sekot mammai no savas trešās dienas kopš nākšanas pasaulē. Apollons, mīļi dēvēts arī par Apollo, jau nedēļas vecumā steidzies atdarināt pieaugušos, cenšoties ēst sienu. Takinu mazuļi ar mātes pienu barojas līdz pat deviņu mēnešu vecumam, mēneša vecumā sākot pamazām iepazīt pieauguša dzīvnieka ēdienkarti, kas sastāv no koku un krūmu lapām, kārklu zariem, siena un zāles.