Ekskluzīvi TVNET ⟩ Kasparovs: Baltijas nākotne ļoti atkarīga no tā, kāds iznākums būs karam Ukrainā

"Domāju, tagad ir skaidrs, ka tas bija labs lēmums, kas pasargāja Baltijas valstis no Krievijas karavīru atgriešanās. Taču Baltijas valstu un Austrumeiropas nākotne ļoti atkarīga no tā, kāds iznākums būs karam Ukrainā. Ukrainas armija viena pati dara to, kam NATO gatavojusies gadu desmitiem. Kops 1949.gada, kad alianse tika dibināta, tās vienīgais mērķis bija glābt brīvo Eiropu no padomju Krievijas agresijas. Šī cīņa notiek tagad, un to izcīna viena valsts, kura tehniski nemaz nav NATO dalībvalsts."