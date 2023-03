Vietām Kurzemē un Vidzemē autoceļi sniegoti un apledo

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Tallinas šosejas (A1) posmā no Rīgas līdz Tūjai, Vidzemes šosejas (A2) posmā no Augšlīgatnes līdz Raunai, Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Stalbei, uz Rīgas apvedceļa (Baltezers-Saulkalne) (A4), Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte) (A5), Daugavpils šosejas (A6) no Rīgas līdz Jaunjelgavai, Bauskas šosejas (A7) no Rīgas līdz Dimzukalnam, Jelgavas šosejas (A8) no Rīgas līdz Olainei, Liepājas šosejas (A9) no Grobiņas līdz Blīdenei un no Anneniekiem līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas (A10), kā arī uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11).