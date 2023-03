Vīrietis ar parastu metāla detektoru atrod zelta kluci un kļūst bagāts

Ģeoloģiskās izpētes darbnīcas “Lucky Strike Gold” īpašnieks Darens Kemps izdevumam “Insider” pastāstīja, ka novembrī zelta kluci iegādājies no kāda dārgumu mednieka, kurš vēlējies palikt anonīms. Šis cilvēks esot no mugursomas izvilcis akmeni ar zelta ieslēgumu un ielicis to Kempa rokās. Pēc tam viņš jautājis, vai šis akmens gabals ir vismaz 10 tūkstošus dolāru vērts. Kemps uzreiz esot zinājis, ka tas ir vērts daudz, daudz vairāk.