Saules enerģija - ieguvums, ja to protam izmantot

Atjaunīgajos resursos balstīta visaptveroša mājas enerģijas sistēma – tas ir mērķis, uz kuru pasaulei jāvirzās, lai risinātu klimata un elektroenerģijas tirgus izaicinājumus. Katrai mājsaimniecībai būtu jāspēj apgādāt sevi ar patēriņam nepieciešamo elektrības apjomu. Kustība šajā virzienā jau ir sākusies, taču ceļā vēl ir pāris nopietni šķēršļi. Viens no galvenajiem ir elektrības uzglabāšanas jautājums.

Kur uzkrāt elektrību?

Saules paneļi ražo elektrību diennakts gaišajā laikā, taču lielākā nepieciešamība to patērēt ir tieši tumšajā laikā, kad uzturamies telpās. Elektrību patērē arī sildītāji vai gaisa kondicionieris, televizors, veļasmašīna, datori un citas elektroiekārtas.

Viens no risinājumiem ir akumulatora uzstādīšana. Tam nav jābūt ietilpīgam – pietiek ar aptuveni 10-15 kWh apjomu, lai baterija nodrošinātu mājsaimniecību ar elektrību diennakts tumšajā laikā vai palīdzētu saules paneļiem apmākušās dienās.

Tiesa, litija jonu baterijas nav lētas, tādēļ ievērojami sadārdzina saules paneļu projektu, un lēcienveidīgais pieprasījums bieži ietekmē gan akumulatoru cenu, gan to pieejamību. Lai arī sociālajos tīklos var aplūkot ne vienu vien piemēru, kā cilvēki būvē šos akumulatorus paši, iegādājoties nolietotus elektromobiļu akumulatorus un izņemot no tiem veselās šūnas, Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs Toms Lācis neiesaka to darīt, jo īpaši cilvēkiem bez labām elektriķa prasmēm un zināšanām par akumulatoru uzbūvi.