Ukrainai apsolītie Polijas iznīcinātāji nav no bijušās Austrumvācijas rezervēm, uzsver Polijas amatpersona

Severa intervijā Vācijas ziņu aģentūrai DPA sacīja, ka pirms divām nedēļām Kijivai apsolītās lidmašīnas nav no Vācijas, tādēļ nav nepieciešama Berlīnes atļauja to nodošanai.

Duda piebilda, ka Polijai pašlaik ir apmēram ducis MiG lidmašīnu, ko tā mantojusi no bijušās Vācijas Demokrātiskās Republikas. Ja Ukrainai apsolītās lidmašīnas ir nākušas no Vācijas, tad saskaņā ar ieroču eksporta līgumiem, to nodošana tālāk ir jāapstiprina arī Vācijas valdībai.