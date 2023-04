Saeima mēģinās atrisināt pašas ievārīto ģimnāziju iestājpārbaudījumu jucekli

Atbalstu šādam iesniegumu pauda deputāti Česlavs Batņa (AS), Edgars Tavars (AS) un deputāti no "Nacionālās apvienības" frakcijas, pēc kuru priekšlikuma pagājušajā nedēļā šie grozījumi no Saeimas darba kārtības tika izņemti, radot jucekli.