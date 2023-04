Igaunijas politiķi vienojas līdz 22% palielināt PVN

Sarunu dalībnieki nolēma, ka no 2024. gada 1. janvāra PVN pieaugs par 2 procentpunktiem, bet no 2025. gada 1. janvāra iedzīvotāju ienākuma nodoklis – par 2 procentpunktiem. Ar nodokli neapliekamais minimums pieaugs līdz 700 eiro.

“Nodokļu sistēma būs vienotāka un skaidrāka. No 2025. gada paaugstināsim arī ar nodokli neapliekamo minimumu no 654 eiro līdz 700 eiro. Cilvēki, kuri pelna no 1200 līdz 2100 eiro, būs atbrīvoti no 34% ienākumu nodokļa un tāpat kā visi pārējie maksās ienākuma nodokli 22% apmērā”, ERR sacīja finanšu ministra amata kandidāts, Reformu partijas pārstāvis Marts Virklaevs.