Vai zināji, ka Urānam arī netrūkst gredzenu?

Urāns atrodas pašā Saules sistēmas malā – gandrīz 2,9 miljardu kilometru attālumā no Saules. Urāns īsti netiek uzskatīts par apgredzenotu planētu, jo tā gredzeni no Zemes ir ļoti grūti saskatāmi. Tomēr gredzenu Urānam netrūkst – tie ir vismaz 13. Tiesa, lielākā daļa no tiem ir tik blāvi, ka apstiprināt to eksistenci astronomiem izdevās tikai 1986. gadā, kad planētai garām palidoja zonde “Voyager 2”.