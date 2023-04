Ne tikai pica un pasta! Ar ko pārsteidz Itālijas reģionu virtuve?

Marke (centrs Ankona)

Molize (centrs Kampobaso)

Pjemonta (centrs Turīna)

No sniegotu kalnu virsotnēm līdz mirdzošu ezeru krastiem Pjemonta aptver daudzveidību. To var just arī virtuvē. Augstākās klases vīni, piemēram, Barolo, Barbaresco un Barbera, nāk no kalna nogāzes vīna dārziem. Svaigā pasta tiek pildīta ar mutē kūstošu gaļu un apbērta ar smaržīgām baltajām trifelēm. Rīsus pasniedz ar visu, ko vien var iedomāties, sākot no varžu kājiņām un beidzot ar Castelmagno sieru. Te var baudīt lēni gatavotu gaļu, ko pasniedz ziemas aukstajos mēnešos. Un ja ar to ir par maz – šeit ir vieni no labākajiem šokolādes konditorejas izstrādājumiem Itālijā.