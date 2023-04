Bieži sastopama. Viegli inficēties. Pati nepāriet. Nagu sēnīte!

Tuvojas siltais vasaras laiks, kad slēgtos apavus nomainīsim pret vaļējiem. Tomēr daudziem no mums tas sagādā satraukumu, jo apkārtējie varēs ieraudzīt mūsu delikāto problēmu - nagu sēnīti. Tomēr, pirms lasi tālāk, - jāsaprot ir viens, nav jākaunas, jo ar to var inficēties jebkurš, - kauns būs drīzāk par to nelikties ne zinis un neārstēt!