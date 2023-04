Nomainām zābakus pret kurpēm. Kas jāzina par mūsu pēdu veselību

Pārejot uz vaļējiem apaviem, nereti tulznas uzberž pat jau ievalkāti apavi. "Ja tulznas pūslītis ir neliels, nav nepieciešams to pārdurt – mazas tulznas sadzīst un uzsūcas aptuveni nedēļas laikā," stāsta farmaceite. "Bet, ja tulzna ir liela, to vajadzētu pārdurt, lai mazinātu iekaisuma risku. Pirms tam ar ādas dezinfekcijas līdzekli apstrādā gan adatu, gan ādu, tad izveido tulznā vienu vai vairākus caurumiņus, ļaujot šķidrumam iztecēt. Svarīgi ir saglabāt ādas virsējo kārtu, lai tā pasargā dziļākos audus no infekcijas."