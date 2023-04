Kurp lidot, lai nobaudītu 10 spāņu virtuves kulta ēdienus

Gaspačo – aukstā zupa andalūziešu gaumē

Sākotnēji tas bija nabaga ļaužu ēdiens un sastāvēja no apkaltušas maizes, kas pārlieta ar vēsu ūdeni, izmērcēta un lielā piestā saberzta ar ķiplokiem, olīveļļu un šķipsnu sāls. Piestā gatavotajai zupai bija nevienmērīga konsistence, ļaujot izgaršot līdz galam nesasmalcinātos dārzeņu gabaliņus. Mūsdienās piestu ir aizstājis blenderis, ļaujot būtiski ieekonomēt laiku un pūles. Turklāt šai tradicionālajai spāņu virtuves aukstajai zupai laika gaitā ir radušās neskaitāmas recepšu variācijas.

Kur nobaudīt: Mūsdienās gaspačo ir viena no slavenākajām tomātu zupām pasaulē. Ja vēlies nobaudīt tradicionālu leģendārās zupas versiju, ar airBaltic vai Ryanair lido uz Malagu un, nonākot galamērķī, dodies uz tavernu "Uvedoble" .

"Santiago" – galīsiešu kūka ar senu vēsturi

Šī galīsiešu konditoru radītā šedevra Tarta de Santiago recepte ir zināma jau kopš 16. gadsimta. Tradicionālā Santjago mandeļu kūka tiek gatavota no miltiem, sviesta, mandelēm, cukura, olām un citroniem. Kūka obligāti tiek dekorēta - izmantojot īpašu trafaretu, to pārkaisa ar pūdercukuru, iezīmējot Santjago krusta formu. Ar šīs kūkas izsmalcināto garšu lieliski saderēs ne mazāk izsmalcinātais Galisijas vīns Liquor Regueiro.

Kur nobaudīt: Tā kā Santjago kūkai ir ilgs glabāšanas laiks, to var atvest no Spānijas kā cienastu draugiem un ģimenei. Viena no vietām, kur iesakām iegādāties šo desertu, ir saldumu bodīte "A Cesta Tenda".