ASV lidotājs slepenos dokumentus nopludinājis jau pirmajās kara dienās, vēsta laikraksts

Kā norāda laikraksts, šim publiskajam čatam varēja piekļūt, izmantojot saites no "YouTube".

Šajā čatā Teišeirs publicēja informāciju no klasificētiem dokumentiem, tostarp datus par to, kuram departamentam dokumenti pieder. Daži dokumenti bijuši no Nacionālās drošības aģentūras.