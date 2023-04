VIDEO ⟩ Rusiņa nežēlīgi nogalinātā sieviete jau sen zaudēja cerības uz policijas palīdzību

“Tiesa pievienojas prokurores izteiktajam viedoklim par soda veidu – īslaicīgu brīvības atņemšanu. Taču tiesa nepiekrīt prokurores viedoklim par soda mēru. Tā kā uz sprieduma pasludināšanu kriminālprocess, kurā apsūdzētais tiek apsūdzēts par trim analogiem noziedzīgiem nodarījumiem, atrodas pirmstiesas kriminālprocesā, tad nav tiesiska pamata to ņemt vērā pie soda noteikšanas šajā lietā. Tiesa, ņemot vērā apsūdzētā personību, konkrētā noziedzīgā nodarījuma raksturu un to, ka nav atbildību pastiprinošo apstākļu, atzīst, ka sodu var noteikt zemāku par vidējo apmēru. Tiesa atzīst, ka šāds soda mērs būs samērīgs, lai apsūdzēto atturētu un pasargātu sabiedrību no jauniem likumpārkāpumiem.”