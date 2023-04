Foto ⟩ Līdz NATO samitam Viļņā jāsasniedz progress alianses lēmumā par Austrumu flanga stiprināšanu, uzsver Levits

Viņš atzīmēja, ka reģiona un alianses stiprināšanai nozīmīgs solis ir Somijas iestāšanās NATO. Somija pilnībā mainīja savu līdzšinējo, 70 gadus ilgo nostāju - tā no neitrālas valsts kļuva par NATO dalībvalsti. Levits uzsvēra, ka tas nāk par labu gan Somijai, gan reģionam un NATO kopumā. Latvijas prezidents pauda pārliecību, ka drīzumā NATO pievienosies arī Zviedrija.

Valsts pirmā persona atzīmēja, ka Igaunija un Latvijai ir jāiegulda valstu drošības stiprināšanā. Latvijā norit darbs, lai līdz 2025.gadam palielinātu valsts izdevumus aizsardzībai līdz 2,5% no iekšzemes kopprodukta (IKP), un līdz 2027.gadam palielināt izdevumus aizsardzībai līdz 3% no IKP. Levits pauda prieku par Igaunijas jaunās valdības teikto, ka arī tā palielinās izdevumus aizsardzībai līdz 3% no IKP.