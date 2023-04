Aukstā zupa ne tikai Latvijā! Ar ko gardēžus pārsteidz Balkānu valstis

Izmēģini crni rižot - melno risoto! Šo melno, gandrīz biedējošā izskata ēdienu var nobaudīt visā Horvātijā, taču tradicionāli tas nāk no Horvātijas piekrastes zonām.

Gaļas izstrādājumi ir daļa no Horvātijas kulinārijas tradīcijām visos reģionos.

Visas šīs dažādās garšas var izbaudīt kādā no Horvātijas galamērķiem, uz kuriem lidojumus no Rīgas nodrošina airBaltic – Dubrovnika, Rijeka vai Splita!

Serbija

Atšķirībā no citām Balkānu valstīm, vēsturiski serbu ēdieni ir radušies no ganību paražām, kas ietvēra aitu turēšanu kalnu augstienēs, attiecīgi, priekšroka tika dota lopkopībai, nevis dārzeņu audzēšanai. Serbu virtuve ir bagāta ar dzīvnieku izcelsmes produktiem un pamata graudiem – kukurūzu, kviešiem un auzām.

Savukārt par serbu tradicionālo dzērienu tiek uzskatīta rakija - Balkānu brendijs. Tas ir spēcīgs destilēts alkoholisks dzēriens izgatavots no dažādiem augļiem, populārākais no tiem ir slivovica (plūmju dzēriens).

Izgaršo to Serbijas galvaspilsētā Belgradā - tā neatstās vienaldzīgus gan vēstures un mākslas cienītājus, gan arī aktīvas naktsdzīves piekritējus. Lidojumi šajā jaunajā maršrutā no Rīgas ar airBaltic plānoti no 16. maija.